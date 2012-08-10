П’ятеро людей постраждали при зіткненні мікроавтобуса та вантажівки

23:01, 10 серпня 2012
Разное
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У Львівській області п’ятеро людей отримало травми під час зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, аварія сталась 9 серпня пізно вночі на дорозі Київ-Чоп в Пустомитівському районі.

За інформацією ДАІ, 25-річний водій мікроавтобуса, мешканець Івано-Франківської області, повертаючи ліворуч, не пропустив вантажівку DAF, що рухалась у зустрічному напрямку. В результаті ДТП постраждали п’ятеро пасажирів мікроавтобуса, жителі Прикарпаття.

Потерпілих було госпіталізовано.

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