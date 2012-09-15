На Одещині легковик протаранив вантажівку: троє загиблих

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, ДТП сталося сьогодні о 7.15 в Татарбунарському районі на 137-му км автошляху Одеса-Рені.

Водій легкового автомобіля ВАЗ-2103 (громадянин Молдови) виїхав на зустрічну смугу руху, внаслідок чого сталося лобове зіткнення із вантажним автомобілем. В результаті ДТП загинуло троє осіб і троє постраждало. Травмованих госпіталізовано до Татарбунарської центральної районної лікарні. Двоє з них у важкому стані, стан ще одного лікарі оцінюють як середньої важкості.