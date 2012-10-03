ЗМІ: відео розстрілу охоронців у "Каравані" виявилося змонтованим

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Під час розстрілу охоронців у маленькій кімнаті можна помітити, що відео змонтоване, зазначили фахівці.

"100% відео змонтоване. Ми бачимо це навіть по світлу. Стрибає баланс світла", - пояснила режисер відеомонтажу Марія Ковалевська.

Не меншої уваги заслуговує і відсутність крові після пострілів.

Єдина ж загадка, яку поки що вдалось розгадати ТСН - це кулі. При пострілах впритул вони проходять навиліт, чого знову ж таки не було під час подій у "Каравані".

Або саморобні патрони були, де недостатній об'єм пороху для пробивної сили, або ж сам ствол був перероблений, і він гасив потужність куль", - заявив в ексклюзивному коментарі ТСН колишній заступник керівника УБОЗу Київщини Сергій Лисенко.

Він також припустив, що розкриття справи може значно затягтися. Адже головна перепона у слідства на сьогодні - це не тільки відсутність імені та прізвища зловмисника, а й випадковий характер злочину.

"Відповідно, не можна вибудовувати якийсь взаємозв'язок між жертвою і злочинцем, як це зазвичай робиться. Такі злочини звичайно розкриваються складніше", - пояснив Лисенко.

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Нагадаємо, 26 вересня в ТРЦ "Караван" у Києві на вулиці Луговій чоловік убив з вогнепальної зброї трьох співробітників приватної охоронної фірми, четвертий співробітник перебуває у лікарні. Він вже прийшов до тями, але ще не заговорив.

За фактом стрілянини порушено кримінальну справу. За інформацію про зловмисника пропонують 100 тисяч грн.

