ЗМІ: відео розстрілу охоронців у "Каравані" виявилося змонтованим
Виявилося, що оприлюднене відео стрілянини у "Каравані" - не повна версія подій.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Під час розстрілу охоронців у маленькій кімнаті можна помітити, що відео змонтоване, зазначили фахівці.
"100% відео змонтоване. Ми бачимо це навіть по світлу. Стрибає баланс світла", - пояснила режисер відеомонтажу Марія Ковалевська.
Не меншої уваги заслуговує і відсутність крові після пострілів.
Єдина ж загадка, яку поки що вдалось розгадати ТСН - це кулі. При пострілах впритул вони проходять навиліт, чого знову ж таки не було під час подій у "Каравані".
Або саморобні патрони були, де недостатній об'єм пороху для пробивної сили, або ж сам ствол був перероблений, і він гасив потужність куль", - заявив в ексклюзивному коментарі ТСН колишній заступник керівника УБОЗу Київщини Сергій Лисенко.
Він також припустив, що розкриття справи може значно затягтися. Адже головна перепона у слідства на сьогодні - це не тільки відсутність імені та прізвища зловмисника, а й випадковий характер злочину.
"Відповідно, не можна вибудовувати якийсь взаємозв'язок між жертвою і злочинцем, як це зазвичай робиться. Такі злочини звичайно розкриваються складніше", - пояснив Лисенко.
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Нагадаємо, 26 вересня в ТРЦ "Караван" у Києві на вулиці Луговій чоловік убив з вогнепальної зброї трьох співробітників приватної охоронної фірми, четвертий співробітник перебуває у лікарні. Він вже прийшов до тями, але ще не заговорив.
За фактом стрілянини порушено кримінальну справу. За інформацію про зловмисника пропонують 100 тисяч грн.