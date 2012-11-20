Паличку та капелюх Чарлі Чапліна продали з аукціону

Ці незмінні атрибути зірки епохи німого кіно, виставлені в неділю на торги аукціонного дому "Бонемс" (Bonhams), були аксесуарами коміка у фільмах "Вогні великого міста" (1931 рік) і "Нові часи" (1936 рік), повідомляє ІТАР-ТАСС.

Оціночна вартість цих раритетів, що потрапили на торги з приватної колекції, становила 40-60 тис. доларів. За словами представниці аукціонного дому Люсі Кар, невідомо, скільки всього котелків і тростин, які "знімалися" разом із Ч.Чапліним, збереглося до цього часу.

Крім реквізиту "маленького бродяги", на аукціон виставлявся рукописний лист Джона Леннона, в якому лідер "Бітлз" на додаток до тексту зобразив себе й свою дружину Йоко Оно оголеними. Лист пішов із молотка за 25 тис. доларів.

Колекцію фотографій Мерілін Монро було продано за 21,25 тис. доларів, а малюнок Френка Сінатри - більш ніж за 10 тис. доларів.