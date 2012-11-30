ДАІ ловить тих, хто не дає дорогу мигавкам

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України операція під умовною назвою «Увага! Спецсигнал!» розпочалась 28 листопада. У першу чергу профілактичні заходи будуть проводитися в обласних центрах та містах з великими транспортними потоками, адже саме тут, через те, що водії у порушення всіх вимог не пропускають транспортні засоби із включеними проблисковими маячками, оперативні служби часто не можуть вчасно дістатися місця призначення, що призводить до негативних наслідків.

Згідно із законодавством, право на перевагу в русі мають автомобілі із включеними спеціальними сигналами швидкої медичної допомоги, аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, міліції, військової автомобільної інспекції, служби інкасації тощо.