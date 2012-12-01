Шахрай дурив людей, обіцяючи пригнати машину з-за кордону

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник тернопільської районної міліції Руслан Балик, уже встановлено, що чоловік обдурив 5 людей.

«Це люди, які уже звернулися до нас із заявами. Не виключено, що кількість жертв може бути більшою», – зазначив Р.Балик.

За його даними, чоловік під час знайомства з бажаючими придбати авто брав на себе зобов’язання пригнати легковий автомобіль з-за кордону за вигідну для покупців суму. Отримавши на покупку 17-20 тис. доларів, своїх зобов’язань чоловік не виконував, кошти теж не повертав. Після того, як до міліції звернулися перші потерпілі, щодо чоловіка влітку було порушено кримінальну справу за шахрайство та обрано щодо нього міру запобіжного заходу – підписку про невиїзд. Однак затриманий після цього утік за кордон.

Цього тижня, щойно він повернувся, його затримали. Шахраю інкримінують злочини, передбачені ч. 2 ст. 190 (шахрайство у великих розмірах) та ст. 358 (підробка документів) Кримінального кодексу України.