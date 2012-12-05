Вбита в Мексиці королева краси сама стріляла з АК-47 (фото)

Так повідомила генеральна прокуратура Мексики.

Марія Сусана Флорес Гамес загинула неподалік рідного міста Гуамучіль, коли військовий патруль вступив в зіткнення з групою бандитів. Спочатку повідомлялося, що дівчина та її молодий чоловік загинули від випадкових куль. Потім з'явилася інформація, що 22-річна королева краси могла сама бути в злочинному угрупованні та стріляти по військових, а також що бандити могли прикриватися нею як "живим щитом".

Хімічний аналіз проб, узятих з рук убитої, показав, що дівчина справді вела вогонь по солдатах (відео) і загинула в результаті пострілів у відповідь, наголошує генпрокуратура.

Розслідування обставин події буде продовжене, в тому числі щодо затриманих у перестрілці чотирьох осіб. Влада вважає, що ватажок Орсо Іван Гастелум, який зник після перестрілки, перебував у близьких стосунках із загиблою королевою краси.

За версією прокуратури, Флорес Гамес вийшла з автомобіля в розпал перестрілки зі зброєю в руках, щоб відвернути на себе увагу солдатів і забезпечити втечу іншим, передає РІА "Новости".