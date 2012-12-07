Українців штрафуватимуть за новорічні ялинки без чипів

Про це заявив голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Сивець, повідомляють «Коментарі».

За його словами, цього року, як і минулого, всі новорічні ялинки оснащуватимуться спеціальними електронними чипами, на яких буде інформація про походження цього дерева.

Торгівля новорічними ялинками буде заборонена, і порушники, згідно з постановою Кабміну №665, платитимуть штраф, розмір якого залежатиме від діаметра зрубаної ялини.

Так, за ялину діаметром до 10 см передбачається штраф 189 грн, від 10 до 14 см – 333 грн, від 14 до 18 см – 754 грн, 18-22 см – 1 753 грн.

Крім того, за словами чиновника, порушник повинен буде сплатити штраф від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів, тобто 85-170 грн.

«Таким чином, за незаконно зрубану ялинку кожен порушник платитиме мінімум 274 грн», - сказав В. Сивець, уточнивши, що штрафуватимуться не тільки підприємці, які продають незаконні ялинки, а й будь-який громадянин, у якого виявлять хвойне дерево без чипа.

Крім того, підприємцям, які реалізовуватимуть незаконні ялинки, окрім штрафу загрожує кримінальна справа.

«Цього року ми удосконалили систему захисту ялинок, щоб, по-перше, громадяни України не купували радіаційно заражених ялинок з Чорнобильської зони, і щоб не допустити вирубки хвойних насаджень у країні. Цього року будь-яка людина, що купила ялинку і встановила на мобільний телефон безплатну програму, зможе прямо під час купівлі зайти на сайт yalinka.info і перевірити походження ялинки» - сказав В.Сивець, додавши, що також це можна зробити за телефонами «гарячої лінії» і за допомогою SМS-повідомлень.

Він повідомив, що цього року вартість одного чипа становить до трьох гривень залежно від регіону країни. При цьому В.Сивець заявив, що чипи не вплинуть на кінцеву вартість новорічних ялинок на ринку. За його прогнозами, цього року збережеться тогорічна ціна, яка становила від 80 до 150 грн.

В.Сивець повідомив, що «все електронне устаткування виробляється за кордоном відомим австрійським виробником, лідером ринку в цій галузі». При цьому він не зміг назвати самого виробника, і пояснив це тим, що «вже забув».