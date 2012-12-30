Міліція вилучила 26 тисяч ялинок

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

За даними УЗГ, загальна вартість вилучених дерев перевищує 1,7 млн грн, стосовно правопорушників було складено більш як 3,8 тисячі адміністративних протоколів.

Як зазначили в МВС, щодобово поблизу лісових масивів виставляються патрулі, перевірено майже 21 тисяча одиниць автотранспорту. Крім того, здійснюється контроль в місцях продажу ялинок. Зокрема, на даний час відпрацьовано 6 тисяч ринків, торгівельних майданчиків та місць стихійної торгівлі. Для виконань завдань із запобігання незаконної вирубки хвойних дерев залучається в щодобовому режимі 13 тисяч працівників міліції та більш як 2,6 тисяч представників громадських формувань.