Найвищий в Україні дідух довелося розділити навпіл (фото)
У Тернополі, в приміщенні Українського дому «Перемога», на виставці дідухів представили найвищий в Україні дідух.
Як передає кореспондент УНІАН, під час відкриття виставки творець дідуха-рекордсмена Ярослав Осадца розповів, що його виріб має 8 м висоти, виготовляв він його понад 2 місяці. Виготовлений дідух з колосків ячменю, пшениці, жита і вівса.
«Дідух складається з чотирьох ярусів, які символізують чотири пори року. Кожне з відгалужень символізує місяці, які в свою чергу розгалужуються на тижні, а далі на дні. Зверху я ще розмістив янгола та композицію з колосків, яка символізує народження Христа», - розповів Я.Осадца.
Після виставки дідух планують розмістити в одній з церков міста.
Діятиме виставка у час різдвяних свят. Загалом на ній представлені близько 20 дідухів, виготовлених народними умільцями, а також учнями обласного еколого-натуралістичного центру.