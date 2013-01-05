Найвищий в Україні дідух довелося розділити навпіл (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, під час відкриття виставки творець дідуха-рекордсмена Ярослав Осадца розповів, що його виріб має 8 м висоти, виготовляв він його понад 2 місяці. Виготовлений дідух з колосків ячменю, пшениці, жита і вівса.

«Дідух складається з чотирьох ярусів, які символізують чотири пори року. Кожне з відгалужень символізує місяці, які в свою чергу розгалужуються на тижні, а далі на дні. Зверху я ще розмістив янгола та композицію з колосків, яка символізує народження Христа», - розповів Я.Осадца.

Після виставки дідух планують розмістити в одній з церков міста.

Діятиме виставка у час різдвяних свят. Загалом на ній представлені близько 20 дідухів, виготовлених народними умільцями, а також учнями обласного еколого-натуралістичного центру.