Художньому керівнику балету Большого театру вилили в обличчя кислоту

Про це повідомив РІА "Новости" співрозмовник у правоохоронних органах російської столиці.

"За попередньою інформацією, постраждав Сергій Філін 1970 року народження, художній керівник балету Большого театру", - сказав він.

У міській клінічній лікарні № 36 Москви журналістам повідомили, що Філін доставлений в опіковий центр лікарні, зараз його оглядають лікарі.

Раніше представник столичного главку МВС заявляв, що близько 23.20 мск на службу "02" надійшло повідомлення про те, що на автостоянці біля будинку 9 по вулиці Троїцька невідомий хлюпнув чоловікові в обличчя невстановленою рідиною, яка, імовірно, є кислотою.