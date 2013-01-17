Художньому керівнику балету Большого театру вилили в обличчя кислоту
23:29, 17 січня 2013Разное
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Чоловік, якому в Москві вилили в обличчя кислоту, є художнім керівником балету Большого театру.
Про це повідомив РІА "Новости" співрозмовник у правоохоронних органах російської столиці.
"За попередньою інформацією, постраждав Сергій Філін 1970 року народження, художній керівник балету Большого театру", - сказав він.
У міській клінічній лікарні № 36 Москви журналістам повідомили, що Філін доставлений в опіковий центр лікарні, зараз його оглядають лікарі.
Раніше представник столичного главку МВС заявляв, що близько 23.20 мск на службу "02" надійшло повідомлення про те, що на автостоянці біля будинку 9 по вулиці Троїцька невідомий хлюпнув чоловікові в обличчя невстановленою рідиною, яка, імовірно, є кислотою.
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