Автобус з відомими українськими музикантами перекинувся дорогою у Донецьк (фото)

15:21, 27 січня 2013
Разное
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Українські музиканти з гурту "С.К.А.Й." потрапили в серйозну аварію, коли вони їхали з Одеси в Донецьк.

Про це повідомляє газета "Сегодня".

У зв'язку з поганими погодними умовами музиканти подолали 730 км за 18 годин. Неподалік від Мелітополя автобус Renault, в якому знаходилася група, злетів з дороги, впав з висоти 3-х метрів у кювет і перекинувся.

Фото зі сторінки групи в Фейсбук

Фронтмен гурту Олег Собчук та звукорежисер Сергій Каменєв пройшли обстеження в лікарні. Їм зробили рентген і порекомендували пройти більш детальне обстеження.

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