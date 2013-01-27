Автобус з відомими українськими музикантами перекинувся дорогою у Донецьк (фото)
15:21, 27 січня 2013Разное
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Українські музиканти з гурту "С.К.А.Й." потрапили в серйозну аварію, коли вони їхали з Одеси в Донецьк.
"Скай" потрапив в автокатастрофу / Фото: зі сторінки групи в Фейсбук
Про це повідомляє газета "Сегодня".
У зв'язку з поганими погодними умовами музиканти подолали 730 км за 18 годин. Неподалік від Мелітополя автобус Renault, в якому знаходилася група, злетів з дороги, впав з висоти 3-х метрів у кювет і перекинувся.
Фото зі сторінки групи в Фейсбук
Фронтмен гурту Олег Собчук та звукорежисер Сергій Каменєв пройшли обстеження в лікарні. Їм зробили рентген і порекомендували пройти більш детальне обстеження.
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