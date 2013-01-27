Автобус з відомими українськими музикантами перекинувся дорогою у Донецьк (фото)

Про це повідомляє газета "Сегодня".

У зв'язку з поганими погодними умовами музиканти подолали 730 км за 18 годин. Неподалік від Мелітополя автобус Renault, в якому знаходилася група, злетів з дороги, впав з висоти 3-х метрів у кювет і перекинувся.

Фронтмен гурту Олег Собчук та звукорежисер Сергій Каменєв пройшли обстеження в лікарні. Їм зробили рентген і порекомендували пройти більш детальне обстеження.