Львівський автобусний завод спростовує чутки про закриття

Про це заявила кореспонденту УНІАН прес-секретар Львівського автобусного заводу Оксана Горак коментуючи появу на сайті Gazeta.ua (та передруковану регіональними ЗМІ) інформації про те, що власник ЛАЗу Ігор Чуркін нібито закриває ЛАЗ через борги.

„Розміщена у ЗМІ інформація не відповідає дійсності. Завод працює у звичному режимі і жодних рішень про його закриття не приймалося. Це все безпідставні чутки”, - заявила Оксана Горак.

Вона також зазначила, що на підприємстві немає заборгованості із зарплати, „повністю виплачено зарплату за 2012 рік, на даний час проводяться виплати за січень 2013 року”.

Разом з тим, О.Горак зазначила, що останніми днями на підприємстві виникли проблеми з електромережами, внаслідок чого виробничі цехи залишилися без опалення у мінусову температуру.

„Буде ухвалюватися рішення про вихід із ситуації з обігрівом. Можливо, день-два працівники не будуть виходити на роботу, щоб не мерзнути в холодних цехах. У цілому ж підприємство функціонує нормально і немає підстав для поширення чуток про закриття Львівського автобусного заводу”, - зазначила прес-секретар.