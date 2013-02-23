Янукович про дороги: ця зима була особливою

07:38, 23 лютого 2013
Разное
3409 0

Президент України Віктор Янукович вважає, що ця зима показала, що Україна має змінювати технології при будівництві та ремонті доріг.

Ця зима була особливою

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ході спілкування з громадянами в прямому ефірі проекту «Діалог з країною», який транслювався загальнонаціональними телеканалами.

«Ця зима була особливою з точки зору погодних умов, і наслідки цієї зими повинні бути враховані у подальшій державній політиці будівництва і ремонту доріг», - наголосив він.

В.Янукович вважає, що повинен бути зовсім інший підхід, й інше фінансування, ніж те, що сьогодні є.

«Найближчим часом це питання буде розглянуто, буде запропонована система підходу до вирішення цих проблем, і це питання не може вирішувати жодна мерія, жодна місцева адміністрація, це питання - загальнодержавне і загальнонаціональна», - наголосив В.Янукович.

Водночас він фактично не відповів на запитання щодо притягнення до відповідальності винних у жахливому стані доріг в Києві після поточної зими.

На цю тему: Під вікнами Азарова одночасно «зламалися» 30 автомобілів (фото)

Як повідомляв УНІАН, 18 і 20 лютого в Києві автомобілісти проводили акції проти поганого стану доріг у столиці. Так, 18 лютого автомобілісти зібралися під будівлею комунального підприємства «Укравтодор» і вимагали привести в порядок столичні дороги. Біля входу в будівлю вони звели барикаду з пробитих шин і зламаних автозапчастин. Учасники акції зажадали від чиновників виділити кошти, необхідні для ремонту доріг.

20 лютого на вулиці Грушевського, навпроти будівлі Кабміну, зібралося близько 30 автомобілів, які «зламалися», - водії міняли колеса і длубалися в багажниках. За словами водіїв, у них у всіх сталася поломка автомобілів через поганий стан доріг. У результаті скупчення автомобілів на вулиці Грушевського виник довгий затор. Учасники акції роздавали листівки, у яких зазначалося: «Ми просимо пробачити за те, що вам доведеться деякий час простояти в заторі. Знайте, що винні у цьому «Київавтодор», «Укравтодор», Кабінет міністрів і Президент. Ми такі ж прості водії, як і ви, які постраждали через жахливий стан українських доріг».

Комунальна корпорація «Київавтодор» у 2012 році відремонтувала 124,7 тис. кв. м дорожнього покриття, що становить 8,9% від необхідного обсягу.

При цьому капітальний ремонт доріг у 2012 році було виконано на 2,3% необхідного обсягу (35,1 тис. кв. м), а поточний ремонт здійснено на 6,6% (89,6 тис. кв. м).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter