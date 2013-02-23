Янукович про дороги: ця зима була особливою

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ході спілкування з громадянами в прямому ефірі проекту «Діалог з країною», який транслювався загальнонаціональними телеканалами.

«Ця зима була особливою з точки зору погодних умов, і наслідки цієї зими повинні бути враховані у подальшій державній політиці будівництва і ремонту доріг», - наголосив він.

В.Янукович вважає, що повинен бути зовсім інший підхід, й інше фінансування, ніж те, що сьогодні є.

«Найближчим часом це питання буде розглянуто, буде запропонована система підходу до вирішення цих проблем, і це питання не може вирішувати жодна мерія, жодна місцева адміністрація, це питання - загальнодержавне і загальнонаціональна», - наголосив В.Янукович.

Водночас він фактично не відповів на запитання щодо притягнення до відповідальності винних у жахливому стані доріг в Києві після поточної зими.

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Як повідомляв УНІАН, 18 і 20 лютого в Києві автомобілісти проводили акції проти поганого стану доріг у столиці. Так, 18 лютого автомобілісти зібралися під будівлею комунального підприємства «Укравтодор» і вимагали привести в порядок столичні дороги. Біля входу в будівлю вони звели барикаду з пробитих шин і зламаних автозапчастин. Учасники акції зажадали від чиновників виділити кошти, необхідні для ремонту доріг.

20 лютого на вулиці Грушевського, навпроти будівлі Кабміну, зібралося близько 30 автомобілів, які «зламалися», - водії міняли колеса і длубалися в багажниках. За словами водіїв, у них у всіх сталася поломка автомобілів через поганий стан доріг. У результаті скупчення автомобілів на вулиці Грушевського виник довгий затор. Учасники акції роздавали листівки, у яких зазначалося: «Ми просимо пробачити за те, що вам доведеться деякий час простояти в заторі. Знайте, що винні у цьому «Київавтодор», «Укравтодор», Кабінет міністрів і Президент. Ми такі ж прості водії, як і ви, які постраждали через жахливий стан українських доріг».

Комунальна корпорація «Київавтодор» у 2012 році відремонтувала 124,7 тис. кв. м дорожнього покриття, що становить 8,9% від необхідного обсягу.

При цьому капітальний ремонт доріг у 2012 році було виконано на 2,3% необхідного обсягу (35,1 тис. кв. м), а поточний ремонт здійснено на 6,6% (89,6 тис. кв. м).