Під вікнами Азарова одночасно «зламалися» 30 автомобілів (фото)

Сьогодні в Києві відбулася акція проти поганого стану доріг. На вулиці Грушевського, навпроти будівлі Кабміну, зібралося близько 30 автомобілів, які «зламалися», - водії міняли колеса і длубалися в багажниках.

Про це повідомляє «Київський форум».

За словами водіїв, у них у всіх сталася поломка автомобілів через поганий стан доріг.

У результаті скупчення автомобілів на вулиці Грушевського виник довгий затор.

Деякі з учасників акції роздавали листівки водіям автомобілів, які проїжджали повз них.

«Ми просимо пробачити за те, що вам доведеться деякий час простояти в заторі. Знайте, що винні у цьому «Київавтодор», «Укравтодор», Кабінет міністрів і Президент. Ми такі ж прості водії, як і ви, які постраждали через жахливий стан українських доріг», – йшлося у листівці.

Невдовзі на місце події прибули декілька співробітників ДАІ, які почали з'ясовувати причину масової поломки. Один з правоохоронців почав звинувачувати водіїв у блокуванні дорожнього руху.

Загалом, акція зайняла близько 40 хвилин, після чого автомобілісти роз'їхалися. Співробітники ДАІ склали декілька протоколів про порушення.

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«Київський форум» нагадує, що попередня акція київських водіїв проти стану доріг пройшла в понеділок, 18 лютого. Обурені автомобілісти зібралися під будівлею комунального підприємства «Укравтодор» і вимагали привести в порядок столичні дороги. Для переконливості біля входу в будівлю вони звели барикаду з пробитих шин і зламаних автозапчастин. Учасники акції зажадали від чиновників виділити кошти, необхідні для ремонту доріг. Ще одна вимога була пред'явлена до Державтоінспекції: водії скаржаться на те, що інспектори ДАІ не хочуть складати протоколи про ДТП в разі пошкодження автомобіля через погані дороги. За словами організаторів акції, якщо вимоги протестувальників не буде виконано, вони завалять «Укравтодор» судовими позовами.

Як повідомляв УНІАН, Комунальна корпорація «Київавтодор» в 2012 році відремонтувала 124,7 тис. кв. м дорожнього покриття, що становить 8,9% необхідного обсягу.

При цьому капітальний ремонт доріг в 2012 році було виконано на 2,3% необхідного обсягу (35,1 тис. кв. м), а поточний ремонт здійснено на 6,6% (89,6 тис. кв. м).

«Виходячи з максимального терміну служби дорожнього покриття в 12 років, щорічно капітальним ремонтом має оновлюватися 1557 тисяч квадратних метрів», - йдеться в довідці «Київавтодору». Але обсяг виконаних робіт з капітального ремонту за останні 10 років становить 2711 тис. кв. м, що становить 14,5% нормативу.

Дещо краще ситуація склалася з поточним ремонтом. Відповідно до статистики, починаючи з 1997 року, виконано роботи з поточного ремонту 9400 тис. кв. м, що становить 43,4% нормативу. Щорічно поточним ремонтом має оновлюватися 1355 тис. кв.м.

У зв'язку з цим, «Київавтодор» визначив, що планового капітального ремонту потребує 12,5 млн. кв. м доріг. Вартість такого ремонту орієнтовно становить 10,5 млрд грн за нинішніми цінами.

На приблизно такий самий обсяг робіт з планового поточного ремонту потрібно в 5 разів менше коштів.