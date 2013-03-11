«Шкіряний м'яч-Кубок Coca-Cola» робить акцент на активному способі життя

Такий висновок зробили учасники чергового засідання прес-клубу турніру – представники Федерації Футболу України, Асоціації аматорського футболу України, Комітету з питань фізичної культури і спорту МОН України, титульного спонсора турніру - компанії «Кока-Кола Україна» та відомі спортивні журналісти. Засідання відбулося 5 березня 2013 року у приміщенні столичного Будинку футболу.

«Наше основне завдання – якомога більше дітей залучити до занять фізичною культурою та спортом, щоб вони стали міцнішими та здоровішими. Другим завданням є організація дитячого дозвілля. А якщо до того ж на нашому футбольному небосхилі завдяки турніру з'явиться хоч маленька зірочка, яка згодом буде виступати за команди майстрів або навіть за збірну України - це буде взагалі чудово», - так розставив пріоритети розвитку турніру Президент клубу «Шкіряний м’яч», легендарний у минулому футболіст Андрій Біба. Він поздоровив з 15-річним ювілеєм ААФУ, що весь цей час займається проведенням турніру.

«Майже у кожній області є міста, що проводили тільки фінальні змагання . А перелік міст, які проводили фінальні зональні ігри, просто вражаючий», - вказав віце-президент ААФУ Тарас Клим. Масштабність турніру «Шкіряний м’яч - Кубок Coca-Cola» засвідчив представник ФФУ, член комісії УЄФА з масового футболу Євген Столітенко: «Це наймасовіше змагання в Україні у всіх видах спорту, наймасовіше національне змагання в Європі. Цей турнір дає можливість говорити про те, що футбол - це соціальне явище, яке впливає на розвиток, виховання і культуру наших дітей».

«Без спільних зусиль державних структур та наших партнерів турнір би не вийшов на такий рівень, ми б не змогли його підняти, - відзначив перший віце-президент ААФУ Олександр Каденко. «З того часу, як Coca-Cola почала підтримувати турнір, його організація якісно зросла. Юні учасники вже на зональних змаганнях почали отримувати призи та подарунки, та й на регіональному рівні, на обласних змаганнях відчувається підтримка компанії. Будемо сподіватися по подальше розширення співпраці», - висловив надію О. Каденко.

Директор відділу зі зв’язків із громадськістю Компанії «Кока-Кола Україна» Олеся Жулинська в свою чергу зазначила: «Для нас найголовніше, щоб ці діти росли здоровими та активними. Тому що лише таке здорове та активне покоління зможе розбудувати добробут держави, розвивати культуру і плекати традиції. Думаю, для будь-якої дитини, що взяла участь у турнірі, це – незабутня подія».

Організатори турніру відзначили співпрацю з управліннями освіти та органами місцевої влади. Вони допомагають проводити турнір «Шкіряний м’яч - Кубок Coca-Cola» на рівнях від школи до району. Також футбольні функціонери звернулись до представників ЗМІ з проханням більш активно висвітлювати події турніру, особливо на цих ранніх стадіях. «Ми хочемо дійти з цією інформацією до кожної сільській школи, кожного колективу, які готові взяти участь у змаганнях», - сказав заступник голови Комітету з питань фізичної культури і спорту МОН України Віктор Павленко. А. Біба підсумував засідання фразою, яка сьогодні знаходить розуміння в української влади на самому вищому рівні: «Інвестиції, вкладені у дітей - це інвестиції у наше майбутнє».