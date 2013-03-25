У КМДА розповіли, яким транспортом сьогодні можна проїхати по Києву

На маршрути Києва сьогодні вийшли 260 автобусів та 65 тролейбусів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за інформацію комунального підприємства «Київпастранс», станом на 8.00 на міські маршрути вийшло 260 автобусів звичайного режиму руху, 65 тролейбусів та 262 маршрутних таксі підприємства. Крім того, поновлено роботу швидкісного трамвая на житловому масиві Троєщина.

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Так, уже відновлено роботу наступних автобусних маршрутів:

№20 «ст. м. «Либідська» – масив Корчувате»

№ 27 «ст. м.»Либідська – сел. Пирогів»

№ 43 «ст. м. «Видубичі» – сел. Козин

№43к «ст. м. «Видубичі» – сел. Конче-Заспа»

№ 56 «ст. м. «Виставковий центр» – ст. м. «Академмістечко»

№69 «вул. Литвиненко-Вольгемут – Палац Сорту»

№80 «Кібцентр – Севастопольська площа»

№ 91 «Харківський масив – Московська площа»

№11 «ст. м. Лісова – с. Биківня»

№33 «ст. м. «Лісова» – вул. Жукова»

№46 «ст. м. «Лівобережна» – просп. Перова – Керченська площа»

№ 49 «ст. м. «Лівобережна» – платформа «Лівий берег»

№55 «Ленінградська площа – до ст. м. «Арсенальна» (змінена схема)

№63 «ст. м. «Червоний Хутір – вул. Бориспільська – Масив Лісовий»

№81 «ст. м. «Лісова» – вул. Жукова»

№62 від ст. м. «Арсенальна» до Залізничного шосе (змінена схема)

№70 «ст. м. «Лівобережна» – вул. Вершигори»

№ 95 «ст. м. «Лівобережна» – платформа «Лівий берег»

№14 «Лісорозсадник – ст. м. «Нивки»

№30 «ст. м. «Академмістечко» – сел. Пуща-водиця»

№37 «ст. м. «Святошино» – Чайка

№47 «ст. м. «Дорогожичі» – ст. м. «Нивки»

№53 «Рибальський півострів – ст. м. «Контрактова площа»

№72 просп. Свободи – ст. м. «Контрактова площа»

№32 «Мінський масив – ст. м. «Нивки»

№90 «Інтерплоща – вул. Григоровича-Барського»

№21 та № 73 організовано по просп. Маяковського до Петрівки.

№ 101 «вул. Закревського – Петрівка»

№102 «Масив-Оболонь – до вул. Вишгородської» (змінена схема)

№ 99 «ст. м. «Мінська» – просп. Рокосовського (змінена схема)

№18 «Харківське шосе – ст. м. «Харківська»

№35 «Вул. Ахматової – вул. Підлипка»

№45 «ст. м. Дарниця – ст. м Харківська»

№51 «ст. м. «Червоний хутір» до ст. м. «Либідська»

№87 «ст. м. «Осокорки» – ст. м. «Лівобережна»

Тролейбусні маршрути:

№ 1 «вул. Маршальська – ст. м. «Либідська»

№ 2 «вул. Смолича – Кібцентр»

№ 12 «Смолича – вул. Жилянська»

№ 43 «Кібцентр – Ленінградська площа»

№ 45 «Виставка – ст. м. «Васильківська»

№ 38 «ст. м «Видубичі» – музей ВВВ»

№ 8 «вул. Смілянська – пл. Льва Толстого»

№ 21 «Кадетський гай – вул. Дегтярівська»

№ 3к Аеропорт «Київ» – Південний вокзал (змінена схема)

№ 22к Аеропорт «Київ» – Індустріальний міст (змінена схема)

№19 «Севастопольська площа – ст. м. «Дорогожичі» (змінена схема).

Крім того, проспектом Перемоги організована робота тимчасового автобусного маршруту №5+7 загальною кількістю 20 одиниць.

Маршрутні таксі №№ 208, 209, 211, 212, 239, 548, 457, 193, 157, 245, 249, 478, 550, 150, 155, 157д, 182, 183, 228, 453, 501, 532, 537, 562, 221, 220, 213, 425, 474, 597, 515, 225, 234, 159, 166, 586, 5