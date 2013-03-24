Азаров не зміг проїхати з правого берега на лівий Дарницьким мостом

Про це повідомляє Урядовий портал.

Микола Азаров особисто інспектував, як організовано виконання Указу Президента України «Про здійснення невідкладних надзвичайних заходів щодо подолання наслідків безпрецедентних снігопадів в Україні».

Прем'єр об’їхав Києво-Святошинський і Обухівський райони області, Голосіївський, Дарницький, Подільський і Печерський райони столиці. Він побачив реальну ситуацію як на автошляхах загального користування, так і на міських вулицях, прибудинкових проїздах тощо.

За повідомленням прес-служби уряду, Азаров побував на підстанції швидкої допомоги дитячої лікарні, в супермаркеті у спальному районі, спілкувався з киянами на вулицях, біля станцій метро.

Також повідомляється, що машина прем’єр-міністра не змогла проїхати з правого на лівий берег Дарницьким мостом, оскільки сніг не був прибраний, кілька разів на другорядних вулицях довелося долати кучугури, тягучки, допомагати проїхати «швидкій допомозі».

На підстанції швидкої допомоги Миколі Азарову розповіли, що на деякі виклики бригадам доводиться добиратися пішки, проте всі виклики виконуються. В супермаркеті Глава уряду звернув увагу на нестачу молочних продуктів і підвищений попит на хліб, який все-таки постачають, але швидко розбирають покупці.

Прем’єр-міністр відзначив, що в Києві і області склалась дійсно надзвичайна ситуація. Таких снігопадів, як нині, не було протягом ста років.

«Об’єктивно ситуація дуже важка, - заявив Микола Азаров. – Потрібні додаткові сили і засоби, в тому числі додаткові фінансові ресурси. Оперативний штаб з надзвичайних ситуацій визначить необхідні рішення, і уряд їх прийме.

Також Азаров зазначив, що бачив, як багато людей уже зорганізувалися на розчищення своїх прибудинкових територій та проїздів. Прем'єр подякував небайдужим громадянам.