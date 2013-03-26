Чернівці приймуть етап Чемпіонату світу з мотокросу

Змагання пройдуть на базі міжнародного спортивно-технічного центру «Суперкрос».

Відповідне рішення було ухвалене Конгресом Міжнародної федерації мотоспорту (FIM), до складу якої входять 105 країн світу.

За словами віце-президента Федерації мотоспорту України, голови обласної асоціації «Техноспорт» і директора змагань Михайла Ротара, очолить міжнародне журі в Чернівцях координатор світової комісії FIM Дірк Де Нев.

На даний момент до участі в змаганнях заявлені команди з Великої Британії, Нідерландів, Швейцарії, Швеції, Німеччини, Бельгії, Франції, Естонії, Литви, Латвії, Чехії, Молдови, Росії, Білорусі й України.

У рамках чемпіонату пройдуть змагання не лише між спортсменами в особистому заліку, а й між брендами-виробниками, які боротимуться за Кубок конструкторів.

Нагадаємо, що етапи чемпіонату світу з мотокросу в різних дисциплінах останнім часом у Чернівцях проводяться щороку.