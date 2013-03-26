На трасі М-3 «Москва-Київ» вже скупчилося 650 вантажівок

Про це УНІАН у Центральному митному управлінні Федеральної митної служби Росії.

«На в'їзді до Росії, перед міжнародним автомобільним пунктом пропуску (МАПП) «Троєбортне-Бачевськ» Брянської митниці чекають 330 вантажних автомашин, на виїзді з Росії - 320 вантажних автомашин. Зміну МАПП «Троєбортного» посилено. Робота ведеться в цілодобовому режимі», - сказав співрозмовник агентства.

Тим часом решта пунктів пропуску працюють у штатному режимі. Черг немає. Загалом за добу Бєлгородською, Брянською, Воронізькою і Курською митницями було оформлено 1245 вантажних автомашин.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 25 березня, через несприятливі погодні умови тимчасово припинено виїзд з Росії до України через міжнародний пункт пропуску Троєбортне-Бачевськ на трасі М-3 «Москва-Київ».