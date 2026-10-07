HIMARS зможе бити на 1000 км: у США розробляють нову ракету

Армія США розпочала розробку нової версії ракети PrSM для HIMARS та M270, яка має долати щонайменше 1000 км і уражати рухомі наземні та морські цілі.

Армія США розпочинає роботу над наступним поколінням високоточної ударної ракети PrSM. Варіант Increment 4 має отримати дальність польоту щонайменше 1000 км, а також здатність уражати рухомі наземні цілі та кораблі, пише Forsal.

Нова ракета при цьому збереже сумісність із двома американськими реактивними системами – колісною M142 HIMARS та гусеничною M270.

Нова ракета для HIMARS

Ракета Precision Strike Missile (PrSM) була прийнята на озброєння у 2023 році. За виробництво базової версії PrSM Increment 1 відповідає компанія Lockheed Martin.

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Однак тепер армія США вирішила розширити конкуренцію в межах програми. Контракти на розробку прототипів версії Increment 4 отримали п'ять компаній: Anduril, Castelion, Lockheed Martin, Mach Industries та RTX.

Від нової ракети очікують дальності польоту щонайменше 1000 км. Вона повинна використовувати наявні пускові установки HIMARS та M270 і вражати рухомі цілі як на суші, так і на морі.

Одним із ключових етапів стануть польові випробування, які планують розпочати у 2027 році. Ще через рік учасники програми мають представити більш досконалі конструкції, що відповідатимуть вимогам американських військових, для другого етапу льотних випробувань.

Після цього армія США зможе порівняти кілька конкуруючих проєктів перед вибором варіанта, який найкраще відповідатиме вимогам програми.

Що вже вміє PrSM

Нинішня ракета PrSM Increment 1 має дальність польоту приблизно 500 км і є наступницею старішої ATACMS. Вона використовує інерціальну та супутникову навігацію INS/GPS, але базова версія не оснащена головкою стеження та самонаведення.

Наступні версії мають значно розширити можливості ракети. У другій половині вересня Lockheed Martin отримала контракт на 1,2 мільярда доларів на поставку невизначеної кількості ракет PrSM Increment 2.

Варіант Increment 2 уже пройшов два випробувальні пуски – у березні та вересні цього року. Порівняно з першою версією він отримав радіолокаційну та тепловізійну системи наведення. Це дозволить йому вражати, серед інших цілей, військові та рухомі наземні об'єкти.

Про Increment 3 відомо значно менше. Він має стати розширенням Increment 2 і отримати можливість нести різні типи корисного навантаження. Серед можливих варіантів розглядаються безпілотні розвідувальні системи та артилерійські суббоєприпаси.

П'ять компаній змагаються за нову ракету

Залучення одразу п'яти виробників має допомогти армії США зменшити ризик так званої "залежності від постачальника", коли замовник фактично стає залежним від одного виробника.

У програмі PrSM така ситуація особливо помітна у випадку Lockheed Martin. Компанія відповідає за ракети, а також виробляє пускові установки HIMARS, які є одними з основних носіїв нової зброї.

Водночас до програми Increment 4 запросили й молодших гравців американського оборонного сектору – Anduril, Castelion та Mach Industries.

Чому дальність у 1000 км є проблемою

Створення ракети з дальністю щонайменше 1000 км стане значним технічним викликом. Одним із головних обмежень є розміри контейнера пускової установки, який використовується HIMARS та M270.

Конструкторам потрібно розмістити нову ракету в просторі, що обмежує її довжину приблизно 4 м, а діаметр – приблизно 60 см. У PrSM діаметр зменшили приблизно до 40 см. Це дозволило розміщувати дві ракети в одному контейнері замість однієї ATACMS.

Водночас збільшення дальності до понад 1000 км вимагатиме максимально ефективного використання обмежених ваги та об'єму ракети. Вона має отримати відповідні системи рушійної установки, паливо, керування та наведення, водночас залишаючись сумісною з наявними пусковими установками.

Серед можливих рішень розглядається двоступенева конструкція, у якій перший ступінь відповідає за початкову частину польоту, а потім відокремлюється.

Іншим варіантом може стати альтернативна рушійна система, наприклад твердопаливний прямоточний повітряно-реактивний двигун. Це потенційно дозволить підвищити енергоефективність без значного збільшення розмірів ракети.

Нова ракета для HIMARS

Нагадаємо, що 29 вересня компанії Anduril, Castelion, Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Mach Industries та RTX отримали окрему угоду про транзакції щодо проекту PrSM Increment 4. Зазначається, що це швидший шлях укладання контрактів, який використовується для прототипів поза стандартними правилами закупівель.

Армія США повідомила, що випробування будуть зосереджені на трьох речах: дальність польоту щонайменше 1000 км, сумісність з пусковою установкою M142 HIMARS з можливістю переміщення на інші пускові установки пізніше, здатність уражати рухомі цілі на морі і мобільні цілі на суші, такі як ракетні пускові установки та системи протиповітряної оборони.

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