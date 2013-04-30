Україна вдвічі скоротила виробництво бензину і дизпалива

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, виробництво бензину у березні 2013 року порівняно з лютим збільшилося до 102,6 тис. тонн з 96,4 тис. тонн, а дизельного палива - збільшилося до 81,4 тис. тонн з 73,6 тис. тонн.

Виробництво мазуту в країні в січні-березні 2013 року знизилося порівняно з січнем-березнем 2012 року у 2,5 разу - до 48,1 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, продаж населенню бензинів через мережу автозаправних станцій в Україні в березні 2013 року збільшився на 10,1% - до 226 тис. тонн порівняно з 205,3 тис. тонн у лютому.

Україна у січні-березні 2013 року скоротила споживання бензину порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 9,8% - до 819,3 тис. тонн

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України домовилося з нафтотрейдерами про зниження ціни на соціальні види палива – бензин марки А-95 і дизельне паливо.