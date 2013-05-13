У Новій Каховці водій іномарки збив трьох дівчат

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, ДТП відбулося вчора, 12 травня, о 21.45 у мікрорайоні «Центральна Основа» на вул. Радянської влади.

Одна 18-річна потерпіла перебуває в реанімації у тяжкому стані з ударом головного мозку, другу також госпіталізовано в стані середньої тяжкості. А 15-річна дівчина у тяжкому стані перебуває в реанімації в комі.

Інші обставини ДТП не повідомляються.

За фактом ДТП проводиться розслідування.