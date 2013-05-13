У Новій Каховці водій іномарки збив трьох дівчат
10:50, 13 травня 2013Разное
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У Новій Каховці Херсонської області водій автомобіля «Geely» збив трьох дівчат – двох 18-річних і одну 15-річну.
ДТП у Новій Каховці
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, ДТП відбулося вчора, 12 травня, о 21.45 у мікрорайоні «Центральна Основа» на вул. Радянської влади.
Одна 18-річна потерпіла перебуває в реанімації у тяжкому стані з ударом головного мозку, другу також госпіталізовано в стані середньої тяжкості. А 15-річна дівчина у тяжкому стані перебуває в реанімації в комі.
Інші обставини ДТП не повідомляються.
За фактом ДТП проводиться розслідування.
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