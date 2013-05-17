Україна програла ще одну справу в Європейському суді

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене судом 16 травня.

Жителька Білої Церкви Київської області Наталія Гарнага, 1968 року народження, тривалий час проживала з матір'ю, вітчимом та названим братом, після чого вирішила змінити по батькові свого біологічного батька на по батькові вітчима, однак їй заборонили це зробити.

Після остаточної відмови у жовтні 2006 року Гарнага оскаржила рішення української влади у Європейському суді з прав людини, побачивши порушення статті 8 Конвенції прав людини щодо права на повагу до приватного та родинного життя.

Сьогоднішнім рішенням суд визнав порушення права на приватне життя.

Разом з тим, суд дійшов висновку, що визнання цього факту вже саме по собі є задоволенням позову українки, а тому й не присудив їй виплат за моральну шкоду.

Згідно з рішенням суду, Україна має сплатити Гарназі 222 євро як компенсацію її витрат на судовий процес.

Рішення не є остаточним і може бути оскаржене впродовж трьох місяців.