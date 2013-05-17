Україна програла ще одну справу в Європейському суді
Європейський суд з прав людини визнав порушення прав українки, який заборонили зміну по батькові.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене судом 16 травня.
Жителька Білої Церкви Київської області Наталія Гарнага, 1968 року народження, тривалий час проживала з матір'ю, вітчимом та названим братом, після чого вирішила змінити по батькові свого біологічного батька на по батькові вітчима, однак їй заборонили це зробити.
Після остаточної відмови у жовтні 2006 року Гарнага оскаржила рішення української влади у Європейському суді з прав людини, побачивши порушення статті 8 Конвенції прав людини щодо права на повагу до приватного та родинного життя.
Сьогоднішнім рішенням суд визнав порушення права на приватне життя.
Разом з тим, суд дійшов висновку, що визнання цього факту вже саме по собі є задоволенням позову українки, а тому й не присудив їй виплат за моральну шкоду.
Згідно з рішенням суду, Україна має сплатити Гарназі 222 євро як компенсацію її витрат на судовий процес.
Рішення не є остаточним і може бути оскаржене впродовж трьох місяців.