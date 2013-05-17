Янукович назвав неприпустимим нинішній стан автодоріг

На цьому наголосив Президент України Віктор Янукович під час наради з адміністративно-господарським активом Запорізької області, повідомляє прес-служба глави держави.

«Ми повинні перейти на європейські стандарти і за якістю будівництва доріг і, звичайно, за обсягом», - сказав він.

Янукович наголосив на необхідності підготовки концепції розвитку дорожньої інфраструктури.

«Нині завдання, яке стоїть перед новим керівником Укравтодору - підготувати концепцію розвитку, будівництва, утримання наших автомобільних доріг», - зазначив Президент.

Глава держави назвав неприпустимим нинішній стан автодоріг. За його словами, ситуація потребує негайного вирішення.