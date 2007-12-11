Один з найбільших російських автовиробників "КамАЗ" до 2012 року повністю оновить свій модельний ряд вантажівок, повідомила прес-служба компанії.

"Після запровадження екологічних стандартів "Євро-3" більшість серійних моделей транспортного сімейства, що нині випускаються, поступово зніматимуться з виробництва. До 2012 року ВАТ "КамАЗ" повністю оновить модельний ряд вантажівок і двигунів "КамАЗ", деякі зразки будуть впроваджені вже 2008 року", - йдеться в повідомленні.

На першому етапі "КамАЗ" розраховує запропонувати модернізоване сімейство автомобілів масою від 22,5 до 25,2 тонни, оснащених двигунами "Євро-3", на другому - розробити нове сімейство автомобілів масою від 18,0 до 26,0 тонни - відповідно до європейської класифікації.

З 2009 року "КамАЗ" поетапно освоїть принципово іншу систему подачі палива. Споживачі нових автомобілів планомірно готуватимуться до переходу на двигуни екологічного рівня "Євро-4", введення якого намічене на 2010 рік.

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