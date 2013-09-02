Утилізаційний збір не буде стосуватися автомобілів, ввезених до 1 вересня

Крім того , Мінекології запропонувало змінити принципи розрахунку розміру збору. Та й вітчизняні виробники, в інтересах яких приймався закон, не готові до роботи в нових умовах.

В Україні не буде стягуватися утилізаційний збір за автомобілі , ввезені в країну до 1 вересня, повідомив гендиректор "ABT Баварія" (офіційний імпортер BMW , MINI) Олександр Тимофєєв, пише Комерсант Україна . За словами експерта, відповідне роз'яснення компанія отримала від ДАІ минулої п'ятниці. "У законі є двозначне формулювання того, з якого моменту з імпортера стягується збір . У повідомленні ДАІ чітко говориться, що ми можемо продавати автомобілі зі складу за старими цінами", - говорить маркетинг- директор групи АІС Сергій Боровик.

Олександр Тимофєєв говорить, що його компанія не встигала заповнити склади: "Ми розмитнили в основному бензинові автомобілі, які навесні було невигідно оформлювати через введення спеціальних мит при імпорті автомобілів. Зараз довелося витратити 20 млн грн обігових коштів, щоб не потрапити під ще один податок. Цих запасів може вистачити на 1,5 місяці , але ми сподіваємося на скасування закону, оскільки проти нього виступає СОТ. За інших обставин автомобілі будуть завозитися за новими цінами". За словами Сергія Боровика, замовлення формуються за три місяці, так що імпортери навряд чи змогли запастися на більш тривалий період з урахуванням запланованої річної зупинки європейських конвеєрів. У відділі продажів компанії "Кий Авто Холдинг " (дилер Renault) вчора повідомили, що найпопулярніших моделей Logan, Sandero, Fluence і Megane практично немає в наявності , а найближчі поставки будуть в жовтні і листопаді. Стосовно інших моделей - ще є близько 4-10 автомобілів.

Закон про утилізацію автомобілів було прийнято в липні цього року, для того щоб допомогти вітчизняним виробникам, які звільняються від збору за умови виконання низки вимог закону. Він набув чинності 1 вересня. Але поки невідомо, чи зможуть вітчизняні компанії скористатися перевагами цього закону. "Поки ми ще не завершили роботу, щоб відповідати всім критеріям" , - сказав Сергій Боровик. За його словами, вартість автомобілів, що випускаються на Кременчуцькому автоскладальному завод, не зміниться оскільки є певний запас, уточнити обсяг якого пан Боровик відмовився. Нагадаємо, що на початку серпня деякі виробники заявили, що не встигають виконати вимоги закону до 1 вересня і будуть змушені платити утилізаційний збір .