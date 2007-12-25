На автодошляху Київ-Чоп зіткнулися два автобуси: є жертви

Загинула одна людина і постраждали 17

Біля с. Маковиці Новоград-Волинського району Житомирської області на автошляху Київ-Чоп сталося зіткнення рейсового автобусу з приватним мікроавтобусом. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 особа та постраждало 17 осіб, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано.

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