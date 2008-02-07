Луценко обіцяє перевести на контрактну основу всіх співробітників ДАІ

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє перевести на контрактну основу всіх співробітників Державтоінспекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив учора, відповідаючи на запитання журналістів під час «гарячої лінії» в газеті «Комсомольская правда».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, МВС має намір укласти угоди з працівниками ДАІ безпосередньо на контрактній основі.

Як зазначив міністр, поки що такий пробний варіант торкатиметься елітного підрозділу ДАІ МВС України «Кобра». Водночас, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що зокрема у Києві для спостереження за діями співробітників ДАІ, а в подальшому і в інших регіонах України буде встановлено камери зовнішнього спостереження. Щоб МВС бачило «пересування співробітників ДАІ», - додав міністр.