Купівля залізничних квитків через Інтернет стає популярнішою

З 30 березня по 14 квітня цього року можливістю сплатити вартість залізничних квитків через Інтернет скористалися 477 пасажирів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Відповідно до повідомлення, найбільшу популярність дана послуга мала серед пасажирів Південно-Західної залізниці: оформлено майже 200 проїзних документів. А загалом за цей період на сайт звернулися близько двох тисяч користувачів.

Паралельно з послугою оплати проїзду через Інтернет пасажири можуть забронювати квитки з подальшим викупом їх у залізничній касі впродовж двох діб.

Як відзначив генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК, впровадження продажу квитків через Інтернет є корисним нововведенням як для пасажирів, так і для залізниці. «Технічні можливості залізниць дають змогу в будь-який період року в будь-якому напрямку перевезти пасажирів. Питання лише у своєчасності отриманні заявки на перевезення. Якщо залізниці бачать попит, то ми можемо приєднати додаткову кількість вагонів, призначити додатковий поїзд», – відзначив він, кажучи про літні перевезення.

Довідка УНІАН. 30 березня 2009 року «Укрзалізниця» впровадила другий етап програми оформлення проїзних документів через Інтернет, коли пасажир може сплатити через Інтернет повну вартість проїзду й послугу замовлення з подальшим оформленням квитка у касі.

Зайшовши на офіційний сайт «Укрзалізниці», можна одержати довідку про наявність вільних місць у поїздах, вартість проїзду й оформити замовлення. Сплатити за замовлення можна платіжною карткою, після оплати пасажир одержує унікальний цифровий код, пред`явивши який він оформляє свій квиток у касі в будь-який день до відправлення свого потягу.

Через Інтернет можна замовляти квитки за повну вартість і дитячі. Безплатні й пільгові проїзні документи оформляються винятково в касах.