У Голландії наркотики продаватимуть за картками
Заради боротьби з наркотуризмом
Вісім голландських міст в боротьбі з наркотуризмом введуть членські карти під назвою "допуск до трави" для тих, хто хоче купити легкі наркотики.
Про це повідомив представник влади.
"Кафешопам доведеться перейти на їх початкову політику - продаж трави місцевим мешканцям в обмеженій кількості", - повідомив представник Маасріхта, одного з міст, що беруть участь в проекті.
В даний час в голландських кафешопах продається марихуана. Цей товар робить подібні заклади популярними як для туристів, так і для місцевих жителів.
Карта, названа grasspass, що в перекладі означає "допуск до трави", дозволяє придбати до трьох грам слабких наркотиків. Люди повинні будуть реєструватися, щоб отримати допуск.
Міські чиновники сподіваються, що додаткова бюрократія відохотить у "наркотуристів" приїздити до країни виключно за наркотиками.
За матеріалами ТСН