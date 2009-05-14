У Голландії наркотики продаватимуть за картками

Вісім голландських міст в боротьбі з наркотуризмом введуть членські карти під назвою "допуск до трави" для тих, хто хоче купити легкі наркотики.

Про це повідомив представник влади.

"Кафешопам доведеться перейти на їх початкову політику - продаж трави місцевим мешканцям в обмеженій кількості", - повідомив представник Маасріхта, одного з міст, що беруть участь в проекті.

В даний час в голландських кафешопах продається марихуана. Цей товар робить подібні заклади популярними як для туристів, так і для місцевих жителів.

Карта, названа grasspass, що в перекладі означає "допуск до трави", дозволяє придбати до трьох грам слабких наркотиків. Люди повинні будуть реєструватися, щоб отримати допуск.

Міські чиновники сподіваються, що додаткова бюрократія відохотить у "наркотуристів" приїздити до країни виключно за наркотиками.

За матеріалами ТСН