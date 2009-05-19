Камбоджійці постачають в’єтнамцям щурів

Від голоду Камбоджа рятує в`єтнамців щурами. Щодня у сусідню державу експортуються тонни гризунів.

У країну щодня постачається 35 тонн “братської допомоги” – саме стільки щодоби відправляє Камбоджа до В`єтнаму, який потерпає від голоду. Продовольство особливе – суцільний делікатес: добірні щури.

Раніше у в`єтнамців були і свої щури. Але навіть вони не витримали американської інтервенції – після війни 60-х у країні гризунів не залишилося. Всі вони втекли до Камбоджі. Сусіди спершу такого «подарунка» не оцінили. І за 10 років, коли у них до влади прийшли червоні кхмери, саме щури стали їх основним продовольством.

Молоде покоління Камбоджі вже не особливо цінує цей делікатес. Хоча зізнається: через кризу зробити меню більш різноманітним вдається рідко. А так можна убити відразу двох зайців – і покуштувати хоч якогось м`яса, і врятувати від гризунів рисові поля.