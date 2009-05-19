Кияни платитимуть за реєстрацію собак і котів

У Києві на під`їздах будинків з`явилися оголошення від Київської міської адміністрації з проханням зареєструвати домашніх тварин.

Зокрема, у повідомленні йдеться: "Шановні мешканці власники тварин. (Дата) 2009 року у приміщенні ЖЕК (зазначена вулиця) з 10 до 16 години буде проводитися реєстрація тварин. При собі необхідно мати: ветеринарний паспорт на тварину; якщо є, родовід або трансферт на право власності цуценям; паспорт громадянина України (власника тварини); посвідчення пільгових категорій громадян".

Реєстрація кота (без жетона) коштує 3 гривні, реєстрація собаки - 7 гривень.

Для того, щоб зареєструвати домашнього улюбленця, потрібно заповнити бланк. У ньому треба вказати прізвище, ім`я та по-батькові заявника, рік його народження; найменування вулиці, номер будинку та квартири; поштовий індекс; найменування району Києва; номер ЖЕКу; контактний телефон та наявність пільг.

Крім того, варто зазначити певну інформацію про тварину. Зокрема, вид, породу і кличку тварини; рік її народження; стать; зріст у сантиметрах; окрас і вид шерсті. Також треба додати відомості про чіпування, таврування, стерилізацію, тестування і номер ветеринарного паспорта.

Водночас на сайті Центру ідентифікації тварин вказані інші тарифи на послуги центру. Зокрема, зареєструвати собаку коштує 15 гривень, кота - 7 гривень (без жетону), хижу тварину - 103 гривні.

Як повідомлялося раніше, мерія розробила методику розрахунку на житлово-комунальні тарифів за утримання собак. Згідно з цією методикою, киянам доведеться платити за спецодяг для працівників, які прибирають прибудинкові території, закупівлю інвентарю, вивіз та утилізацію екскрементів та створення електронної бази даних непродуктивних тварин.

У січні 2009 року мер Києва Леонід Черновецький переконав Київраду підтримати проекти рішення, внесені ним із голосу до порядку денного засідання. Зокрема рішення про введення муніципального збору за утримання собак та затвердження методики розрахунку тарифів на житлово-комунальні послуги за утримання собак у Києві.

Тоді ж було прийняте рішення про необхідність реєстрації тварин. А за утримання тварини пропонували сплачувати від 2 до 8 гривень щомісяця, залежно від породи.

У березні перший заступник мера Анатолій Голубченко заявляв про необхідність посилення контролю за утриманням домашніх тварин а також введення штрафів за вигул собак поза спеціально відведеними зонами.

ТСН