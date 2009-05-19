Росіяни почали економити на одязі

В умовах кризи на новому гардеробі заощадили майже дві третини росіян (61%), на крупних покупках для дому — 47%. Про це свідчать результати опитування дослідницького холдингу РОМІР, проведеного у рамках другого етапу міжнародного проекту «Всесвітній барометр фінансової кризи». І якщо другий показник мало відрізняється від загальносвітового (48%), то перший перевищує його майже на 10% (52% - у світі).

Найвищий відсоток тих, хто скоротив витрати на придбання одягу, був зафіксований у Сибіру (74%), а крупних товарів для дому, на яких заощадили на покупці, - у Північно-західному федеральному окрузі (67%). Причому частка респондентів, які економили на одязі, росла обернено пропорційно до чисельності населених пунктів, за винятком мегаполісів з населенням 500 тисяч — 1 мільйон мешканців, де витрати на гардероб урізали так, як і в населених пунктах з чисельністю населення менше 100 тисяч мешканців.

Щодо економії на придбанні крупних товарів для дому, то мешканці міст-мільйонників і крупних міст з населенням від 500 тисяч до 1 мільйона виявилися солідарні. 40% і 38% опитаних, відповідно, урізали свої витрати на цю категорію товарів. Разом з тим, найчастіше на одязі і побутовій техніці та товарах для дому економлять селяни – у цій категорії опитаних такі витрати взагалі відсутні у 30% респондентів. А витрати на одяг і взуття не передбачені у бюджеті у 10% мешканців РФ.

BFM