ДАІ Криму даруватиме курортникам карту півострова

Інспектори дорожньо-патрульної служби цього літа в Криму безплатно роздаватимуть відпочиваючим карту півострова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної автомобільної інспекції в Криму, вже випущено 4 тисячі карт, але це не межа. Вони виготовляються за рахунок спонсорських коштів.

Щороку перед курортним сезоном працівники кримської ДАІ випускали довідники, розраховані на гостей півострова.

«Проте цього року співробітники Державтоінспекції вирішили зупинити свій вибір не на довіднику, а на карті», - зазначили в прес-службі, роз`яснивши, що карта зручніша.

«Тепер не потрібно вдивлятися в мікроскопічний шрифт. Добре позначені не тільки населені пункти, кримські визначні пам`ятки і бази відпочинку, пансіонати і станції технічного обслуговування транспорту, а й місця концентрації ДТП з вказівкою кількості аварій, числа загиблих і постраждалих у цьому місці людей. Такі позначення на карті наочно демонструють небезпечні ділянки доріг, тим самим закликаючи водіїв до підвищеної уваги», - зазначили в ДАІ.

Крім цього, на карті розміщена додаткова інформація про характер і специфіку кримських доріг різних маршрутів. Також складена «Пам`ятка для водіїв», в якій розповідається про гірські дороги Криму з підступними крутими поворотами і підйомами, про особливості глинистого грунту і непередбачувану погоду.

Співробітники ДАІ додали до карти таблицю нових українських штрафів за порушення Правил дорожнього руху.

Також працівники Державтоінспекції вдалися до шокової терапії - розмістили підбірку фотографій з наслідками дорожніх аварій без будь-яких прикрас, аби відпочиваючі не розслаблялися на проїжджій частині.

«Нічого в цьому поганого немає, шокова терапія вже давно визнана у всьому світі. Так, приміром, у Чехії любителям поганяти вирішили дати можливість відчути «запах автокатастрофи», оформлений у вигляді парфюмерного пробника з глянсового журналу. Судячи з опису, аромат ще той - у переліку складових фігурує запах паленої гуми упереміш із запахом крові і вмісту черевної порожнини», - заявили в ДАІ.