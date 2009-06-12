У Києві відкрився торгово-офісний центр «Лівобережний»

У Києві вчора відкрився торгово-офісний центр «Лівобережний» біля однойменної станції метро.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії-замовника будівництва «СНС».

Як уточнили в компанії, сума інвестицій в будівництво центру склала близько 50 млн. грн.

Загальна площа 8-поверхового центру - 9270 кв. м, з них торгова -1892 кв. м, офісна - 5700 кв. м (офісні приміщення класу В+).

Торгова частина комплексу розташована на перших двох поверхах і включає аптеку, кав`ярню, оптику, солярій, магазини одягу і взуття. На сьогодні орендовано 100% торгових площ. Офісна частина здана в оренду на 30%.

У комплексі передбачено наземний паркінг на 12 машиномісць, який у перспективі планується розширити на 80 машиномісць (надземний-підземний).

Частину своїх площ інвестори віддали під галерейний прохід до станції метро.

Будівництво центру велося близько 1,5 року. Генеральним підрядчиком будівництва виступила компанія «Інстрой».

Довідка УНІАН. Компанія «СНС» створена у 2003 році. Основний вид діяльності -

Будівництво об`єктів комерційної нерухомості та їх експлуатація. Кількість персоналу – понад 60 чоловік.

ТОЦ «Лівобережний» - перший завершений проект компанії. На стадії розробки знаходиться ще ряд масштабних проектів.