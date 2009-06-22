Microsoft почне роздавати безкоштовний антивірус

Найбільший виробник програмного забезпечення Microsoft Corp представить наступного тижня пакет безкоштовних антивірусних програм.

Характеристики і можливості нового пакету, на думку аналітиків Microsoft Security Essentials, дають можливість порівняти його із бюджетними пропозиціями від Symantec Corp, McAfee Inc, і Trend Micro Inc, вартими близько 40 доларів на рік.

"Це хороші новини для покупців. Але погані новини для конкурентів", - сказав Роджер Кей, аналітик індустрії ПК з Endpoint Technologies Associates.

Новий продукт пропонує захист від шкідливих програм різних типів, включаючи віруси, трояни, шпигунські програми і руткіти. Якщо детектори знаходять підозрілий файл, який поки що не впізнається як шкідлива програма, антивірус сповіщає розробників Microsoft про необхідність дослідження підозрілого файлу.

Керівники Symantec і McAfee заявили, що безкоштовні антивіруси від Microsoft - слабка альтернатива повноцінному пакету антивірусних програм, що випускається ними.

Продукт Microsoft пропонує лише боротьбу з вірусними програмами, тоді як найпопулярніші пакети конкурентів об`єднують в собі комплекс захисних функцій, у тому числі шифрування, захист від хакерських атак і батьківський контроль.

Втім, аналітик з Enderle Group Роб Ендерлі, що уважно стежить за індустрією, стверджує, що насправді користувачам не потрібні всі ці додаткові функції.

"Якщо те, що "досить добре", безкоштовне, як обгрунтувати необхідність платити більше?", - сказав він.

Бета-версія антивіруса буде доступна для завантаження з веб-сайту компанії 23 червня, заявила Microsoft.

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