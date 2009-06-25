Фонд Ахметова придбав саджанці для музею в Пирогові

Сьогодні у Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові з ініціативи Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту відбудеться толока з метою допомогти музею у догляді за експозицією.

У рамках цієї акції Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» придбав саджанці лікарських та ароматичних рослин, котрі буде висаджено в музеї під час толоки, повідомили УНІАН у прес-службі фонду.

Фонд «Розвиток України» підтримує Національний музей народної архітектури та побуту Пирогові з 2008 року. За цей час коштами фонду були відреставровані низка вітряків, налагоджена система освітлення, відремонтовано більш як 1800 кв. м крівлі пам’яток дерев’яної архітектури, здійснюється ремонт водогону, придбано пожежні машини, які допоможуть врятувати експонати у разі пожежі. Обсяг коштів, спрямованих фондом на реставрацію експонатів та поліпшення інфраструктури музею у 2008-2009 роках, уже становить понад 4 млн. грн.