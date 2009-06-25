Одеські рятувальники піймали у ставку 9-річного крокодила

Одеса. Сьогодні вранці співробітники комунальної установи «Рятувально-водолазна служба міської ради» спіймали у водоймі, поблизу ВАТ «Лукойл-Одеський нафтопереробний завод», 9-річного крокодила, який перелякав місцевих рибалок і змусив виставити міліцейський пост.

Як повідомив УНІАН заступник начальника Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради Віктор ОЛІЙНИК, який керував групою рятувальників, «напередодні фахівці розставили у водоймі сіті майже на 200 метрів - під ранок кайман, який виявився самкою завдовжки 172 сантиметри, був спійманий. Крокодил потрапив у сіті, відчувши запах великої кількості риби, що потрапила в сіті». Інших рептилій, уточнив він, у водоймі насправді не існує.

Подальшу долю самки Кеші, як назвав її свого часу господар-фотограф, який раніше використовував рептилію для заробітків, проводячи фотографування перехожих на вулицях міста, належить визначити владі міста. А сам В.ОЛІЙНИК вважає, що кращим помешканням каймана є тераріум Одеського комунального зоопарку, де живуть її родичі.