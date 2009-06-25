"Масандра" починає реалізацію нових марочних вин

Сімферополь. Національне виробниче аграрне об`єднання "Масандра" (Ялта, АР Крим) найближчим часом почне реалізацію нових марок вин, передає кореспондент УНІАН.

Як повідомляє офіційний сайт НВАО "Масандра", наприкінці травня 2009 року, напередодні курортного сезону, з метою розширення лінійки напівсолодких вин на головному підприємстві вперше були розлиті і скоро з`являться на полицях магазинів нові марки вин - група напівсолодких столових вин Алиготе Массандра, Ркацителі Массандра, Кокур Массандра, Мускат Массандра. Особливістю нових напівсолодких вин є гармонійне поєднання яскравих тонів свіжій виноградної ягоди з ніжними тонами молодого красивого вина. Вживати такі вина рекомендовано охолодженими до 10-12 градусів.

Алиготе Массандра виробляється з сорту винограду Алиготе - це вино з тонким ароматом сорту, квітів і гармонійним, приємно свіжим смаком.

Ркацителі Массандра виробляється з сорту винограду Ркацителі - це вино з ясним сортовим ароматом, тонами квітучих лугових квітів і гармонійно свіжим смаком.

Кокур Массандра виробляється з сорту винограду Кокур білий - вино з тонким ароматом сорту, квітів мигдаля, груші.

Мускат Массандра виробляється з винограду мускатних сортів - вино нарядного рожевого кольору. Аромат яскравий сортовий. Смак гармонійний, приємно свіжий, з мускатними тонами.

Крім того, в найближчому майбутньому споживачі зможуть придбати нові марочні вина НПАО "Массандра" - Эталита суха і Эталита десертна.

Эталита суха - нове високоякісне марочне спеціальне міцне вино, приготовано з винограду класичних мадерных сортів Серсиаль, Альбільо із застосуванням спеціальної технології. Витримано в дубових бочках на відкритих сонячних майданчиках. Вперше це вино було закладене на бочкову витримку на честь 65-річного ювілею об`єднання "Массандра" в 2001 році. Щедре південне сонце наділило вино яскравим букетом з коньячною нотою і цілою гаммою горіхових тонів - волоського, мигдального, фундука. Смак підкуповує вишуканою горіхово-кремовою нотою і благородним тютюновим відтінком.

В даний час готується до випуску ще одна нова марка десертного марочного вина - Эталита десертна. Це вино, приготоване також з мадерной лози сорту Вердельо і витримане на відкритому сонячному майданчику, чарує яскравим букетом з коньячно-ванільними тонами, горіховими тонами, тонами запашної айви, стиглої груші і якнайтоншим ароматом меду. Смак вина, ніжний маслянистий з тонами розжареного волоського горіха, легкими пряними тонами і відтінками мушмули полонить найдосвідченіших знавців і цінителів вина. Перша партія вина Эталита десертна була закладена на бочкову витримку на честь 165-річного ювілею м. Ялта в 2003 році.