«Укрзалізниця» призначила 14 додаткових потягів

До дня Конституції

До святкування Дня Конституції «Укрзалізниця» призначила 14 додаткових потягів. Як нагадує прес-служба відомства, в періоди збільшення пасажиропотоку залізниці України призначають додаткові потяги на найбільш популярні напрями. Зокрема, за станом на 24 червня в розклад додатково включено 14 потягів: №220 Чернівці—Івано-Франківськ—Київ, №524/523 Луганськ—Київ—Луганськ, №277 Харькыв—Киъв, №286/285 Киъв—Сімферополь, №546 Сімферополь—Харків, №155/156 Київ—Одесса—Київ, №516 Львів—Київ, №269/270 Київ—Івано-Франківськ—Чернівці, №545/504 Харків—Сімферополь—Харків, №207/208 Київ—Ужгород, №507/508 Ясинувата—Сімферополь, №545/546 Харків—Сімферополь, №544/543 Сімферополь—Київ, №289/290 Київ—Запоріжжя.

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