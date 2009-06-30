В американському печиві Nestle виявили кишкову паличку

У 29 штатах США зафіксовано спалах зараження на кишкову паличку E. Coli.

У шоколадному печиві Nestle, яке випускають в американському штаті Вірджинія, виявили кишкову паличку E. Coli.

Перевірка проводилася у зв`язку зі спалахом захворювання на кишкову паличку в 29 штатах США. Діагноз був підтверджений у 69 людей різного віку, повідомляє телекомпанія CNN.

Вірус бактерії E. Coli може викликати болі в шлунку, діарею, ниркову недостатність, в деяких випадках – сліпоту, параліч і навіть призвести до смерті.

У вересні 2006 року в штаті Каліфорнія вже було зафіксовано масштабний спалах зараження на E. Coli. Тоді причиною зараження став фасований шпинат. Того разу захворіло більше 200 людей, троє з яких померли.

Найбільший спалах інфекції кишкової палички був зареєстрований у США в 1993 році, коли в результаті вживання гамбургерів з погано просмаженим м`ясом у штаті Вашингтон отруїлося 700 людей, четверо померло.

ТСН