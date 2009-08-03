У Сумах до 1 гривні подорожчав проїзд у тролейбусах

У Сумах із 1 серпня подорожчав проїзд у тролейбусах: замість 70 копійок за одну поїздку пасажир буде платити 1 гривню.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення на своєму останньому засіданні ухвалив виконавчий комітет міської ради, назвавши підвищення вартості проїзду «економічно обгрунтованим».

На думку членів виконкому, необхідність зміни тарифу виникла у зв`язку зі збільшенням мінімальної зарплати, а також вартості запчастин і матеріалів для ремонту рухомого складу в комунальному підприємстві «Сумський тролейбусний парк».

За словами начальника управління соціально-економічного розвитку Сумської міськради Михайла ЛЕВЕНЦЯ, підприємство за п`ять місяців цього року отримало 1 млн. грн. збитків, а якщо не прийняти нових тарифів, то й далі буде збитковим.

«Тарифи економічно обгрунтовані й були розглянуті в Мінекономіки і МінЖКГ», - сказав він.

На сьогодні тролейбуси залишаються головним соціальним видом пасажирського транспорту в Сумах, оскільки саме вони перевозять основну частину пільгових категорій громадян.