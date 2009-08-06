У Криму лише 37 із 443 пляжів є комунальними

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у Міністерстві курортів і туризму автономії.

«На сьогодні у нас 37 комунальних пляжів, куди люди можуть потрапити безплатно», - сказала перший заступник міністра курортів Криму Марина СЛЕСАРЕВА.

За її словами, хотілося б, щоб усі ті пляжі, які колись були у комунальній власності, а сьогодні знаходяться в оренді, були «відкритими для відвідування».

«Ми чудово розуміємо, що держава зараз не в змозі утримувати пляжні території, як це було за радянських часів. Вакууму не може бути, обов`язково мають бути структури, які прибиратимуть пляжі, але для цього, зрозуміло, потрібно їм платити. Наступного року при укладенні договорів хотілося б, щоб уважно підішли до цих питань, а не як зараз. Ти на пляж не можеш потрапити безплатно, але тобі говорять: ні-ні, це не за вхід, а за обслуговування на пляжі. А, може, я не хочу ніякого вашого обслуговування, зайду на п`ять хвилин, скупаюся і піду, але мене ж не пускають», - сказала М.СЛЕСАРЕВА.

Заступник міністра курортів додала, що для вирішення проблеми доступності пляжів потрібна не лише грамотна договірна кампанія, але й більш серйозні кроки - внесення поправок до існуючих законів. «Ось коли пляжна смуга буде, як у багатьох країнах, належати державі, тобто Раді міністрів, а не місцевим громадам, тоді можна буде говорити про щось і вимагати», - сказала М.СЛЕСАРЕВА.

Довідка УНІАН. Згідно із законом, плату на пляжах можна брати лише за додаткові зручності: прокат тапчана, парасольки тощо. Знаючи про це, підприємці-орендарі пишуть на чеках «послуги пляжу», хоча фактично гроші стягуються за ті зручності, які у будь-якому випадку повинні бути (ногомийка, туалет, медпункт тощо).

10 липня кримський уряд зобов`язав органи місцевого самоврядування відмінити накази й інші акти, які обмежують вільний доступ відпочивальників до місць масового відпочинку, на комунальні пляжі, на території і об`єкти природно-заповідного фонду автономії.