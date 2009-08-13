Відкрили ще одну лабораторію для перевірки продуктів на вміст ГМО

У Дніпропетровській області на базі випробувального центру ДП "Кривбасстандартметрологія" почала роботу лабораторія для перевірки харчових продуктів на вміст генетично модифікованих організмів (ГМО).

Як повідомили УНІАН у Держспоживстандарті, це перша в східному регіоні України лабораторія для перевірки харчових продуктів на вміст ГМО.

Заявки на лабораторні дослідження від суб`єктів господарювання, зокрема товаровиробників харчової продукції, вже приймають.

У лабораторії проводять дослідження за визначенням якісного та кількісного вмісту генетично модифікованих організмів у продуктах харчування і сільськогосподарській сировині.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою Кабінету міністрів від 13 травня 2009 р. №468 «Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або виготовлені з їх використанням і вводяться в обіг», з 1 липня 2009 року запроваджується обов`язкове етикетування харчових продуктів, які містять ГМО.