Ситуація з освітленням столичних вулиць вночі - катастрофічна

Ситуація з освітленням столичних вулиць у нічний час катастрофічна.

Про це заявив лідер Громадського об`єднання «Новий Київ» Зорян ШКІРЯК за підсумками моніторингу на предмет освітлення вулиць Києва, повідомили УНІАН у прес-службі ГО.

За словами З.ШКІРЯКА, у спальних масивах справи дуже погані - там неосвітленими залишаються не лише двори й внутрішні алеї в мікрорайонах, але й центральні дороги.

На деяких досить жвавих магістралях справні всього 10% проектного освітлення, констатував З.ШКІРЯК, додавши, що ситуація постійно погіршується.

«Напевно, таким чином ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і К вирішили заощадити кошти в умовах тотального невиконання бюджету, але робити це за рахунок безпеки городян - злочин», - вважає З.ШКІРЯК.

Він також нагадав, що темні вулиці й провулки - це одна з головних причин вуличного травматизму, ДТП і криміналу.

«Ситуацію з освітленням вулиць треба кардинально змінювати. Для цього має бути розроблено й реалізовано комплексну програму, спрямовану на покращення освітлення вулиць Києва. Тоді нічний Київ буде комфортним і безпечним", - впевнений З.ШКІРЯК.