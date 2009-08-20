В Україні виробництво горілки в І півріччі зросло на 57%

В Україні підприємства горілчаної сфери за 6 місяців 2009 року виготовили 23,7 млн. дал. горілки, що більш ніж на 57% перевищує аналогічний показник 2008 року.

Такі дані УНІАН надали в асоціації «Укрводка».

У повідомленні наголошують, що найбільше зростання спостерігалося в другому кварталі цього року. Фахівці асоціації прогнозують в другому півріччі уповільнення темпів зростання виробництва горілчаної продукції. «Якщо навіть великі виробники, які формують 60% ринку, збережуть свої об`єми виробництва, то збереження інших 40% дуже проблематично. Існуюча система оплати акцизного збору вимагає, щоб виробник спочатку сплатив акцизний збір, а потім реалізував продукцію з відтермінуванням платежів до 90 днів. З 1 липня виробникові необхідно залучати додаткові кошти для оплати акцизного податку майже в подвійному розмірі", - зазначив директор асоціації Іван ЖОЛНЕР.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня цього року в Україні набрав чинності Закон України № 1202-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань акцизного збору», яким підвищений акциз на алкоголь.

Кабінет Міністрів України не пізніше 1 серпня повинен публікувати ставки акцизного збору на етиловий спирт і алкогольні напої, визначені з урахуванням індексу споживчих цін.