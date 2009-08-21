У Києві пройде Чемпіонат зі швидкісного поїдання вареників

24 серпня в 16.00 на майдані Незалежності відбудеться Чемпіонат зі швидкісного поїдання українських вареників, повідомляє прес-служба організаторів чемпіонату.

Під час змагання визначать чемпіона України. Головний приз – тиждень відпочинку в п’ятизірковому готелі у Шарм-ель-Шейх (Єгипет) з екскурсіями, відвідинами найбільшої в Єгипті ковзанки, крижаного бару та показів мод. Троє кращих учасників стануть членами вітчизняної збірної і поїдуть на світовий чемпіонат до США.

Окрім самого змагання, глядачів чекає концерт, на якому виступатимуть Оксана Вояж і Олександр Павлик, артисти театру сучасного танцю «Dream Team» і «Мальвочка», ведучі - Андрій БАЙДА і Олена СВІТЛИЧНА.

Організатори чемпіонату – Олександр Гутмахер і PR-агентство “PRima communications”, ТМ «Левада», ресторани «Хутір на Дніпрі» і «Хуторок» в Борисполі», мережа «Козирна карта». Партнери – «АероСвіт», меценат Олександр Прогнімак, «ICD-Group».