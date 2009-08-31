“Мобілочка” в серпні відкрила 6 нових магазинів

Мережа салонів мобільного зв`язку «Мобілочка» в серпні 2009 року відкрила 6 нових магазинів в Києві, Сімферополі, Новій Каховці і Тячеві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

За повідомленням, серед нових магазинів – салон в торговому комплексі «Глобус» у Києві площею 60 кв.м.

За даними компанії, з початку 2009 року «Мобілочка» відкрила 28 магазинів, а у вересні цього року планує відкрити ще 9 нових салонів. Всього в четвертому кварталі 2009 року мережа планує збільшення на 31 торгову точку в різних регіонах країни.

Як відзначила фахівець із зв`язків з громадськістю компанії «Мобілочка» Тетяна ПИЛИПОВИЧ, криза примусила рітейлерів, у тому числі і мобільних, переглянути стратегію розвитку. «Після відходу з ринку декількох мереж і оптимізації кількості салонів найбільшими гравцями, мобільний рітейл почав пожвавлюватися», – сказала вона.

Довідка УНІАН. Національна мережа салонів мобільного зв`язку «Мобілочка» на ринку мобільного рітейлу України працює з січня 2005 року. Мережа входить до складу холдингу Mobile Synergy group, спеціалізується на роздрібному продажі мобільних телефонів, ноутбуків, нетбуків, аксесуарів і послуг національних операторів мобільного зв`язку. Мережа складається з 189 магазинів в 60 містах України.