Безробіття в Європі досягло рекордного за 10 років рівня

Безробіття в країнах єврозони досягло найвищої за останні 10 років позначки через наслідки найглибшої в післявоєнні роки рецесії, яка продовжує позначатися на економіці країн ЄС.

Рівень безробіття в 16 країнах зони євро і 27 країнах Євросоюзу в липні зріс до рівня 9,5% і 9% економічно активного населення (15,1 мільйонів і 21,794 мільйонів відповідно).

Європейське зростання відбувається на фоні поліпшення ситуації в США, де в липні безробіття вперше за рік знизилося з 9,5% до 9,4%.

Згідно з даними, опублікованими 1 вересня Eurostat, найвищий рівень безробіття в Європі як і раніше - в Іспанії: у липні він зріс з 18,2 до 18,5%. За Іспанією йдуть Латвія (17,4%) і Литва (16,7%). Найнижчий рівень, як і раніше, в Нідерландах (3,4%) та Австрії (4,4%).

Найбільше від безробіття страждає молодь (до 25 років): 19,7% в зоні євро і 19,8% в Євросоюзі загалом. Водночас, в Іспанії та Литві без роботи залишається практично кожна третя молода людина (38,3% і 30,9% відповідно).

Раніше Eurostat вже повідомляв, що сьогодні не можуть знайти собі роботу більше 5 мільйонів молодих європейців.

ТСН